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Ефрем Фёдоров

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.04.1840

Дата смерти

25.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1840

Отец: Фёдор Сергеев

Мать: Анна Гаврилова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.06.1861

Жена: Наталья Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Григорий Ефремов

Мать ребёнка: Дарья Акимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1876

Дочь: Лобовкина Матрона Ефремова

Мать ребёнка: Дарья Акимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1878

Сын: Косьма Ефремов

Мать ребёнка: Дарья Акимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1881

Дочь: Васса Ефремова

Мать ребёнка: Дарья Акимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1884

Дочь: Лобовкина Елена Ефремова

Мать ребёнка: Дарья Акимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1887

Сын: Арсений Ефремов

Мать ребёнка: Дарья Акимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Акимова

Смерть
25.03.1912
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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