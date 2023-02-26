Ефрем Фёдоров
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.04.1840
Дата смерти25.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1840
Отец: Фёдор Сергеев
Мать: Анна Гаврилова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.06.1861
Жена: Наталья Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.01.1873
Сын: Григорий Ефремов
Мать ребёнка: Дарья Акимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1876
Дочь: Лобовкина Матрона Ефремова
Мать ребёнка: Дарья Акимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1878
Сын: Косьма Ефремов
Мать ребёнка: Дарья Акимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1881
Дочь: Васса Ефремова
Мать ребёнка: Дарья Акимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1884
Дочь: Лобовкина Елена Ефремова
Мать ребёнка: Дарья Акимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1887
Сын: Арсений Ефремов
Мать ребёнка: Дарья Акимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Акимова
Смерть
25.03.1912
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище