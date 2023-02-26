Васса Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Ефремова

Васса Ефремова

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.08.1881

Дата смерти

24.03.1884

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1881

Отец: Ефрем Фёдоров

Мать: Дарья Акимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1884
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close