Васса Ефремова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.08.1881
Дата смерти24.03.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1881
Отец: Ефрем Фёдоров
Мать: Дарья Акимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1884
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище