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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лобовкина Домника Павлова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Баранова Анна Павлова
Мать ребёнка: ?
д.Галеева Старина Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно