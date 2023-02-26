(Лобовкина) Евдокия мл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лобовкина) Евдокия мл.

(Лобовкина) Евдокия мл.

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886

Отец: Лобовкин Никита Романов

Мать: Лобовкина Домника Павлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.10.1905

Муж: Титов Николай Титович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1906

Сын: Косьма Николаев

Отец ребёнка: Титов Николай Титович

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1911

Сын: Баранов Никита Николаев

Отец ребёнка: Титов Николай Титович

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1913

Сын: Баранов Фёдор Николаев

Отец ребёнка: Титов Николай Титович

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1914

Дочь: (Баранова) Параскева Николаева

Отец ребёнка: Титов Николай Титович

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1916

Дочь: Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Титов Николай Титович

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.