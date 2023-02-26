(Лобовкина) Евдокия мл.
Место рождения
Дата рождения15.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886
Отец: Лобовкин Никита Романов
Бракосочетание
30.10.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1906
Сын: Косьма Николаев
Отец ребёнка: Титов Николай Титович
Рождение ребёнка
07.09.1911
Отец ребёнка: Титов Николай Титович
Рождение ребёнка
07.02.1913
Отец ребёнка: Титов Николай Титович
Рождение ребёнка
13.10.1914
Дочь: (Баранова) Параскева Николаева
Отец ребёнка: Титов Николай Титович
Рождение ребёнка
18.11.1916
Дочь: Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Титов Николай Титович
Смерть
Неизвестно