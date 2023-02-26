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Титов Николай Титович

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1886

Отец: Баранов - Титов Тит Семёнов

Мать: Баранова Мария (Васильева)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.10.1905

Жена: (Лобовкина) Евдокия мл.

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1906

Сын: Косьма Николаев

Мать ребёнка: (Лобовкина) Евдокия мл.

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1911

Сын: Баранов Никита Николаев

Мать ребёнка: (Лобовкина) Евдокия мл.

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1913

Сын: Баранов Фёдор Николаев

Мать ребёнка: (Лобовкина) Евдокия мл.

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1914

Дочь: (Баранова) Параскева Николаева

Мать ребёнка: (Лобовкина) Евдокия мл.

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1915
рядовой 266-й пехотный Пореченский полк
Рождение ребёнка
18.11.1916

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: (Лобовкина) Евдокия мл.

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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