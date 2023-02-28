Бодюльков Андрей Филимонов
Место рождения
Дата рождения14.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1871
Бракосочетание
27.?.1893
Жена: Бодюлькова Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
02.06.1894
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова
Рождение ребёнка
02.01.1897
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова
Рождение ребёнка
02.12.1897
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова
Рождение ребёнка
07.01.1899
Сын: Бодюльков ?
Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова
Рождение ребёнка
13.07.1901
Сын: Бодюльков Владимир Андреев
Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова
Рождение ребёнка
23.02.1903
Сын: Бодюльков Александр Андреев
Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова
Рождение ребёнка
22.09.1905
Сын: Бодюльков Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова
Смерть
Неизвестно