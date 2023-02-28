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Бодюльков Андрей Филимонов

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1871

Отец: Бодюльков Филимон Прохоров

Мать: Бодюлькова Матрона Миронова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.?.1893

Жена: Бодюлькова Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
02.06.1894

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1897

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1897

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1899

Сын: Бодюльков ?

Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1901

Сын: Бодюльков Владимир Андреев

Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1903

Сын: Бодюльков Александр Андреев

Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1905

Сын: Бодюльков Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Бодюлькова Мария Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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