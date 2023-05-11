Будельков Иван Филимонов
Место рождения
Дата рождения25.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1885
Бракосочетание
22.01.1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1911
Дочь: Алексухина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Буделькова Александра Иванова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Шкаденкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Буделькова Александра Иванова
Рождение ребёнка
20.12.1914
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Буделькова Александра Иванова
Рождение ребёнка
11.08.1916
Сын: Будельков Александр Иванович
Мать ребёнка: Буделькова Александра Иванова
Рождение ребёнка
1922
Сын: Будельков Сергей Иванович
Мать ребёнка: Буделькова Александра Иванова
Смерть
Неизвестно