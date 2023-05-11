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Будельков Иван Филимонов

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1885

Отец: Бодюльков Филимон Прохоров

Мать: Бодюлькова Матрона Миронова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.01.1910

Жена: Буделькова Александра Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1911

Дочь: Алексухина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Буделькова Александра Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Шкаденкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Буделькова Александра Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1914

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Буделькова Александра Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1916

Сын: Будельков Александр Иванович

Мать ребёнка: Буделькова Александра Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Будельков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Буделькова Александра Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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