Шкаденкова (Буделькова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкаденкова (Буделькова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1913

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Около 1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Будельков Иван Филимонов

Мать: Буделькова Александра Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкаденков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкаденков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкаденков Александр

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