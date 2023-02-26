Мария Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти17.11.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анастасия Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Власов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Улита Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Власов
Рождение ребёнка
31.01.1832
Дочь: Анна Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Власов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мелания Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Власов
Смерть
17.11.1858