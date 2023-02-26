Мария Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

17.11.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анастасия Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Власов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Улита Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Власов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1832

Дочь: Анна Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Власов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мелания Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Власов

Смерть
17.11.1858
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд