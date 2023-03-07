(Елисеева) Александра Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Елисеева) Александра Елисеева

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Елисеев Елисей Ермолаев

Мать: Елисеева Полуферия (Вера) Миронова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.05.1898

Муж: Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.09.1900

Сын: Попов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Павел Петров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1903

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Петров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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