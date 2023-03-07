(Елисеева) Александра Елисеева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
03.05.1898
Муж: Павел Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.09.1900
Сын: Попов Пётр Павлович
Отец ребёнка: Павел Петров
Рождение ребёнка
23.02.1903
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Петров
Смерть
Неизвестно