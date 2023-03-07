Параскева (по крёстному отцу)
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти07.06.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1887
Муж: Иванов Иван Елисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1890
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев
д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1891
Сын: Прохор Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев
д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1893
Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев
д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.06.1895
д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: рт натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище