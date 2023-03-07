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Параскева (по крёстному отцу)

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

07.06.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1887

Муж: Иванов Иван Елисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1890

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев

д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1891

Сын: Прохор Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев

д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1893

Сын: Иванов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Елисеев

д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.06.1895
д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: рт натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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