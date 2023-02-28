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(Гурцова) Матрона Стефанова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.11.1873

Дата смерти

01.03.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1873

Отец: Гурцов Стефан Артемьев

Мать: Анна Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1892

Муж: Марков Ульян (Марков)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1895

Дочь: Мария Ульянова

Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.03.1896
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Ефимия Ульянова

Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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