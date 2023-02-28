(Гурцова) Матрона Стефанова
Место рождения
Дата рождения07.11.1873
Дата смерти01.03.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1873
Отец: Гурцов Стефан Артемьев
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
19.01.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1895
Дочь: Мария Ульянова
Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)
Смерть
01.03.1896
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Ефимия Ульянова
Отец ребёнка: Марков Ульян (Марков)
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище