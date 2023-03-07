Булохов Никита (Якимов)
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти20.02.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мавра Никитина
Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрона Никитина
Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Чепелкина - Гаврильченкова Ульяна (Юлия) Никитина
Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)
Рождение ребёнка
28.07.1822
Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Булохов Иван Никитин
Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)
Рождение ребёнка
17.02.1831
Дочь: Альховикова Агафья Никитина
Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)
Рождение ребёнка
25.09.1835
Дочь: Устинья Никитина
Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)
Смерть
20.02.1836
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище