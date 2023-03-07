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Булохов Никита (Якимов)

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1791

Дата смерти

20.02.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Булохов Аким (Яким) Иванов

Мать: Булохова Елена Михайлова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Булохов Артемий Никитин

Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мавра Никитина

Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрона Никитина

Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Чепелкина - Гаврильченкова Ульяна (Юлия) Никитина

Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1822

Сын: Булохов Калинник Никитин

Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Булохов Иван Никитин

Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1831

Дочь: Альховикова Агафья Никитина

Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1835

Дочь: Устинья Никитина

Мать ребёнка: Булохова Агафья (Фёдорова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.02.1836
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище
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