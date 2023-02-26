Булохова Елена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов
Рождение ребёнка
05.08.1795
Дочь: Евдокия (Акимова)
Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов
Рождение ребёнка
06.01.1798
Дочь: Домника Акимова
Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ирина (Демидова)
Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1802
Дочь: Ксензова Прасковья (Параскева) Якимова
Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов
Рождение ребёнка
05.11.1804
Сын: Булохов Павел Акимов
Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов
Рождение ребёнка
До 1805
Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов
Рождение ребёнка
28.02.1806
Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов
Рождение ребёнка
До 1806
Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов
Смерть
Неизвестно