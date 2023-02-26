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Булохова Елена Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Булохов Никита (Якимов)

Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1795

Дочь: Евдокия (Акимова)

Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1798

Дочь: Домника Акимова

Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ирина (Демидова)

Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1802

Дочь: Ксензова Прасковья (Параскева) Якимова

Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1804

Сын: Булохов Павел Акимов

Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Булохов Федосий (Акимов)

Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов

Рождение ребёнка
28.02.1806

Сын: Булохов Фёдор (Акимов)

Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Булохов Василий Якимов

Отец ребёнка: Булохов Аким (Яким) Иванов

Смерть
Неизвестно
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