Ксензова (Булохова) Прасковья (Параскева) Якимова
Место рождения
Дата рождения29.07.1802
Дата смерти23.08.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1802
Бракосочетание
25.10.1825
Муж: Ксензов Илья Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Чепелкина Анна Ильина
Отец ребёнка: Ксензов Илья Антонов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ксензов Илья Антонов
Смерть
23.08.1849
Причина смерти: от натуральной