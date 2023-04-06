Ксензова (Булохова) Прасковья (Параскева) Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксензова (Булохова) Прасковья (Параскева) Якимова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.07.1802

Дата смерти

23.08.1849

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1802

Отец: Булохов Аким (Яким) Иванов

Мать: Булохова Елена Михайлова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1825

Муж: Ксензов Илья Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Чепелкина Анна Ильина

Отец ребёнка: Ксензов Илья Антонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ксензов Василий Ильин

Отец ребёнка: Ксензов Илья Антонов

Смерть
23.08.1849
Причина смерти: от натуральной
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