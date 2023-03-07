Ксензов Илья Антонов
Место рождения
Дата рождения20.07.1802
Дата смерти01.04.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1802
Отец: Ксензов Антон (Алексеев)
Мать: Ксензова Агафия Петрова
Бракосочетание
25.10.1825
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Чепелкина Анна Ильина
Мать ребёнка: Ксензова Прасковья (Параскева) Якимова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Ксензова Прасковья (Параскева) Якимова
Смерть
01.04.1845
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище