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Ксензов Илья Антонов

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.07.1802

Дата смерти

01.04.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1802

Отец: Ксензов Антон (Алексеев)

Мать: Ксензова Агафия Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1825

Жена: Ксензова Прасковья (Параскева) Якимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Чепелкина Анна Ильина

Мать ребёнка: Ксензова Прасковья (Параскева) Якимова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ксензов Василий Ильин

Мать ребёнка: Ксензова Прасковья (Параскева) Якимова

Смерть
01.04.1845
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище
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