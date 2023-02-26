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Ксензова Агафия Петрова

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1779

Дата смерти

23.04.1821

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Пётр

Мать: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1796

Муж: Ксензов Антон (Алексеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1802

Сын: Ксензов Илья Антонов

Отец ребёнка: Ксензов Антон (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ксензов Мартин Антонов

Отец ребёнка: Ксензов Антон (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1809

Сын: Ксензов Евстафий Антонов

Отец ребёнка: Ксензов Антон (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Ксензов Антон (Алексеев)

Смерть
23.04.1821
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от обложной болезни | вотчины помещика Дмитрия Лидова
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