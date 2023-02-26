Ксензова Агафия Петрова
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1779
Дата смерти23.04.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1796
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1802
Сын: Ксензов Илья Антонов
Отец ребёнка: Ксензов Антон (Алексеев)
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Ксензов Антон (Алексеев)
Рождение ребёнка
17.09.1809
Отец ребёнка: Ксензов Антон (Алексеев)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Ксензов Антон (Алексеев)
Смерть
23.04.1821
Причина смерти: от обложной болезни | вотчины помещика Дмитрия Лидова