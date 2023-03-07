Чепелкина - Гаврильченкова (Булохова) Ульяна (Юлия) Никитина
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти11.01.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
До 1839
Дочь: Малашенкова Наталия Константинова
Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев
Бракосочетание
18.10.1842
Пятницкая церковь г.Поречье
Бракосочетание
10.11.1846
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.06.1849
Сын: Чепелкин Федот (Феодосий) Константинов
Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1852
Сын: Чепелкин Арсений Константинов
Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1856
Сын: Чепелкин Устин Константинов
Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1858
Дочь: Орехова Анастасия Константинова
Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1861
Дочь: Агапия Константинова
Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1863
Дочь: Новикова Васса Константинова
Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1893
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище