Чепелкина - Гаврильченкова (Булохова) Ульяна (Юлия) Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелкина - Гаврильченкова (Булохова) Ульяна (Юлия) Никитина

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

11.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Булохов Никита (Якимов)

Мать: Булохова Агафья (Фёдорова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1839

Дочь: Малашенкова Наталия Константинова

Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев

Бракосочетание
18.10.1842

Муж: Гаврильченков Карп Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Бракосочетание
10.11.1846

Муж: Чепелкин Константин Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.06.1849

Сын: Чепелкин Федот (Феодосий) Константинов

Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1852

Сын: Чепелкин Арсений Константинов

Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1856

Сын: Чепелкин Устин Константинов

Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1858

Дочь: Орехова Анастасия Константинова

Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1861

Дочь: Агапия Константинова

Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1863

Дочь: Новикова Васса Константинова

Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепелкин Константин Дмитриев

Смерть
11.01.1893
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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