Чепелкин Федот (Феодосий) Константинов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.06.1849
Дата смерти01.11.1852
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1849
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.11.1852
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной