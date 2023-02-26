Чепелкин Федот (Феодосий) Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелкин Федот (Феодосий) Константинов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.06.1849

Дата смерти

01.11.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1849

Отец: Чепелкин Константин Дмитриев

Мать: Чепелкина - Гаврильченкова Ульяна (Юлия) Никитина

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.11.1852
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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