Булохова Агафья (Фёдорова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти14.12.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мавра Никитина
Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрона Никитина
Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Чепелкина - Гаврильченкова Ульяна (Юлия) Никитина
Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)
Рождение ребёнка
28.07.1822
Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Булохов Иван Никитин
Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)
Рождение ребёнка
17.02.1831
Дочь: Альховикова Агафья Никитина
Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)
Рождение ребёнка
25.09.1835
Дочь: Устинья Никитина
Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)
Смерть
14.12.1854
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище