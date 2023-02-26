Булохова Агафья (Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булохова Агафья (Фёдорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

14.12.1854

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Булохов Артемий Никитин

Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мавра Никитина

Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрона Никитина

Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Чепелкина - Гаврильченкова Ульяна (Юлия) Никитина

Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1822

Сын: Булохов Калинник Никитин

Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Булохов Иван Никитин

Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1831

Дочь: Альховикова Агафья Никитина

Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1835

Дочь: Устинья Никитина

Отец ребёнка: Булохов Никита (Якимов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
14.12.1854
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище
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