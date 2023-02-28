Альховикова (Булохова) Агафья Никитина
Место рождения
Дата рождения17.02.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1831
Рождение ребёнка
27.10.1858
Отец ребёнка: Альховиков Фока Ильин
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1860
Дочь: Синклитикия Фокина
Отец ребёнка: Альховиков Фока Ильин
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1863
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Альховиков Фока Ильин
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно