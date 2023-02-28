Альховикова (Булохова) Агафья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альховикова (Булохова) Агафья Никитина

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.02.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1831

Отец: Булохов Никита (Якимов)

Мать: Булохова Агафья (Фёдорова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1858

Сын: Альховиков Стефан Фокин

Отец ребёнка: Альховиков Фока Ильин

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1860

Дочь: Синклитикия Фокина

Отец ребёнка: Альховиков Фока Ильин

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1863

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Альховиков Фока Ильин

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альховиков Фока Ильин

Смерть
Неизвестно
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