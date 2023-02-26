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Альховиков Стефан Фокин

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.10.1858

Дата смерти

15.12.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1858

Отец: Альховиков Фока Ильин

Мать: Альховикова Агафья Никитина

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.12.1861
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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