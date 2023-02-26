Альховиков Стефан Фокин
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.10.1858
Дата смерти15.12.1861
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1858
Отец: Альховиков Фока Ильин
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.12.1861
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище