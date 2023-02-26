Альховиков Фока Ильин
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.09.1801
Дата смерти09.05.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова
Дочь: Васса (Василиса) Фокиева
Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова
Сын: Захарий Фокин
Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова
Дочь: Параскева (Прасковья) Фокиева
Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова
Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова
Сын: Ульян Фокин
Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова
Сын: Павел Фокин
Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова
Сын: Георгий Фокиев
Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова
Сын: Гавриил Фокин
Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова
Дочь: Матрона Фокиева
Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова
Сын: Максим Фокин
Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова
Дочь: Мария Фокина
Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Альховикова Агафья Никитина
Дочь: Синклитикия Фокина
Мать ребёнка: Альховикова Агафья Никитина
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Альховикова Агафья Никитина
Жена: Евдокия (Михайлова)