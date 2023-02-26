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Альховиков Фока Ильин

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.09.1801

Дата смерти

09.05.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1801

Отец: Альховиков Илья Ильин

Мать: Альховикова Агафия Стефанова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1825

Сын: Альховиков Роман Фокин

Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Васса (Василиса) Фокиева

Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Захарий Фокин

Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1832

Дочь: Параскева (Прасковья) Фокиева

Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.10.1836

Жена: Альховикова Татьяна Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
13.12.1836

Сын: Альховиков Филимон Фокин

Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1837

Сын: Ульян Фокин

Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1840

Сын: Павел Фокин

Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1840

Сын: Альховиков Никифор Фокин

Мать ребёнка: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1846

Сын: Георгий Фокиев

Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова

д.Залесье вотчины помещика Фроловского Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1849

Сын: Гавриил Фокин

Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1849

Дочь: Матрона Фокиева

Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1850

Сын: Максим Фокин

Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1853

Дочь: Мария Фокина

Мать ребёнка: Альховикова Татьяна Павлова

д.Залесье умершего помещика Фроловского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1858

Сын: Альховиков Стефан Фокин

Мать ребёнка: Альховикова Агафья Никитина

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1860

Дочь: Синклитикия Фокина

Мать ребёнка: Альховикова Агафья Никитина

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1863

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Альховикова Агафья Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Михайлова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альховикова Агафья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова

Смерть
09.05.1861
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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