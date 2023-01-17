Захарий Фокин
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти16.10.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
31.01.1860
Жена: Пелагея Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
05.11.1864
Сын: Павел Захаров
Мать ребёнка: Александра Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Максимова
Смерть
16.10.1873
Причина смерти: от натуральной