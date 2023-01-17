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Захарий Фокин

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

16.10.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Альховиков Фока Ильин

Мать: Альховикова Авдотья (Евдокия) Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1860

Жена: Пелагея Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
05.11.1864

Сын: Павел Захаров

Мать ребёнка: Александра Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Максимова

Смерть
16.10.1873
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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