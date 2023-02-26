Евдокия (Михайлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Михайлова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

08.09.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.
1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1823

Муж: Фёдор Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1825

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1831

Сын: Гавриил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1833

Сын: Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1837

Сын: Максим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1839

Дочь: Наталия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альховиков Фока Ильин

Смерть
08.09.1833
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: сгорела
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