Евдокия (Михайлова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти08.09.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1823
Муж: Фёдор Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1825
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
27.03.1831
Сын: Гавриил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
12.03.1833
Сын: Алексей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
09.08.1837
Сын: Максим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
26.08.1839
Дочь: Наталия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1833
Причина смерти: сгорела