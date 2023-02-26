Новикова (Чепелкина) Васса Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Чепелкина) Васса Константинова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1863

Отец: Чепелкин Константин Дмитриев

Мать: Чепелкина - Гаврильченкова Ульяна (Юлия) Никитина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Новиков Иван Ефремов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1883

Дочь: Демидова Анна Иванова

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1884

Дочь: Анастасия ст

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1886

Сын: Новиков Николай Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

Рождение ребёнка
13.01.1891

Дочь: Цацурина Мария Иванова

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1894

Дочь: Агафия Иоаннова

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1896

Дочь: Екатерина т

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1899

Сын: Новиков Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Варвара Иоаннова

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Новиков Макарий Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1907

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1909

Сын: Новиков Антоний Иоаннов

Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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