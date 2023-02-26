Новикова (Чепелкина) Васса Константинова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1863
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1882
Муж: Новиков Иван Ефремов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1883
Дочь: Демидова Анна Иванова
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
Рождение ребёнка
23.10.1884
Дочь: Анастасия ст
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
Рождение ребёнка
09.05.1886
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
Рождение ребёнка
13.01.1891
Дочь: Цацурина Мария Иванова
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1894
Дочь: Агафия Иоаннова
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
Рождение ребёнка
19.11.1896
Дочь: Екатерина т
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
Рождение ребёнка
03.12.1899
Сын: Новиков Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Варвара Иоаннова
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1904
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1907
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1909
Отец ребёнка: Новиков Иван Ефремов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно