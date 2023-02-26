Новиков Николай Иванов
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1886
Отец: Новиков Иван Ефремов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1906
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1906
Мать ребёнка: Новикова Анастасия Прокопиева
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1908
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.06.1909
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Новикова Елизавета Акиллина
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
рядовой 15-й гренадерский Тифлисский полк
Смерть
Неизвестно