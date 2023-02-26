Новиков Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Николай Иванов

Новиков Николай Иванов

avatar

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1886

Отец: Новиков Иван Ефремов

Мать: Новикова Васса Константинова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Новикова Анастасия Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Новиков Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Прокопиева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1908

Жена: Новикова Елизавета Акиллина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.06.1909

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Новикова Елизавета Акиллина

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
рядовой 15-й гренадерский Тифлисский полк
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close