Демидова (Новикова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения28.01.1883
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1883
Отец: Новиков Иван Ефремов
Бракосочетание
06.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1904
Отец ребёнка: Демидов Тимофей Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1907
Дочь: Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Демидов Тимофей Демидов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Демидов Тимофей Демидов
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище