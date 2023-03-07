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Демидова (Новикова) Анна Иванова

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.01.1883

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1883

Отец: Новиков Иван Ефремов

Мать: Новикова Васса Константинова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1902

Муж: Демидов Тимофей Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1904

Сын: Демидов Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Демидов Тимофей Демидов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1907

Дочь: Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Демидов Тимофей Демидов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Демидов Тимофей Демидов

Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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