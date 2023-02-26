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Демидов Тимофей Демидов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1871

Отец: Демидов Демид Харитонов

Мать: Демидова Ксения Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1901

Дочь: Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: Демидова Татьяна Андреева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1902

Жена: Демидова Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1904

Сын: Демидов Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Демидова Анна Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1907

Дочь: Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Демидова Анна Иванова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Демидова Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Татьяна Андреева

Смерть
Неизвестно
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