Демидов Тимофей Демидов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1871
Отец: Демидов Демид Харитонов
Мать: Демидова Ксения Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1901
Дочь: Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: Демидова Татьяна Андреева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1902
Жена: Демидова Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1904
Мать ребёнка: Демидова Анна Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1907
Дочь: Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Демидова Анна Иванова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Демидова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно