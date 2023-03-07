Булохов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения15.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Булохов Иван Иванович
Сын: Булохов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Булохова Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Булохова Пелагея Никитина
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Булохова Пелагея Никитина
Сын: Булохов Георгий Григориев
Мать ребёнка: Булохова Пелагея Никитина
Сын: Булохов Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Булохова Пелагея Никитина
Дочь: Мария Григориева
Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова
Сын: Булохов Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова
Сын: Булохов Тимофей Григорьев
Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова
Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова
Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова
Дочь: Фёкла Григорьева
Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова
Сын: Булохов Александр Григорьев
Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова
Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова
Сын: Булохов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова