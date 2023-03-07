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Булохов Григорий Иванович

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1879

Отец: Булохов Иван Иванович

Мать: Булохова Евдокия Васильевна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.05.1899

Жена: Булохова Пелагея Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
08.08.1901

Сын: Булохов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Булохова Пелагея Никитина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1905

Сын: Булохов Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Булохова Пелагея Никитина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1906

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Булохова Пелагея Никитина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1906

Сын: Булохов Георгий Григориев

Мать ребёнка: Булохова Пелагея Никитина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.10.1906

Жена: Булохова Устинья Макарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Булохов Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Булохова Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Мария Григориева

Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Булохов Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова

В-Назаровский с\с Красногвардейского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
15.02.1910

Сын: Булохов Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Булохов Тихон Григорьев

Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1911

Сын: Булохов Павел Григорьев

Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: Фёкла Григорьева

Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1916

Сын: Булохов Александр Григорьев

Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1916
прапорщик 40-го Сибирского стр.полка
Военная служба
1917
подпоручик 40-го Сибирского стр.полка
Рождение ребёнка
24.08.1919

Сын: Булохов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1926

Сын: Булохов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1931

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Булохова Устинья Макарова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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