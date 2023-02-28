Булохова Устинья Макарова
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Мария Григориева
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Булохов Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
В-Назаровский с\с Красногвардейского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
15.02.1910
Сын: Булохов Тимофей Григорьев
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1911
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1913
Дочь: Фёкла Григорьева
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1916
Сын: Булохов Александр Григорьев
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1919
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1926
Сын: Булохов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1931
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно