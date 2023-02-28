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Булохова Устинья Макарова

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Место рождения

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.10.1906

Муж: Булохов Григорий Иванович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Мария Григориева

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Булохов Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

В-Назаровский с\с Красногвардейского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
15.02.1910

Сын: Булохов Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Булохов Тихон Григорьев

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1911

Сын: Булохов Павел Григорьев

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: Фёкла Григорьева

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1916

Сын: Булохов Александр Григорьев

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1919

Сын: Булохов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1926

Сын: Булохов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1931

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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