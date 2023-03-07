Булохова (Зенкова) Пелагея Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булохова (Зенкова) Пелагея Никитина

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.09.1880

Дата смерти

02.07.1906

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1880

Отец: Зенков Никита (Аверкиев)

Мать: Зенкова Дария Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.05.1899

Муж: Булохов Григорий Иванович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
08.08.1901

Сын: Булохов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1905

Сын: Булохов Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1906

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1906

Сын: Булохов Георгий Григориев

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
02.07.1906
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от воспаления ...овой оболочки
Рождение ребёнка
1906

Сын: Булохов Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович

Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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