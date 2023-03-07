Булохова (Зенкова) Пелагея Никитина
Место рождения
Дата рождения29.09.1880
Дата смерти02.07.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1880
Отец: Зенков Никита (Аверкиев)
Мать: Зенкова Дария Гаврилова
Бракосочетание
07.05.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
08.08.1901
Сын: Булохов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1905
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1906
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1906
Сын: Булохов Георгий Григориев
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Смерть
02.07.1906
Причина смерти: от воспаления ...овой оболочки
Рождение ребёнка
1906
Сын: Булохов Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Булохов Григорий Иванович
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище