Васса Пахомова
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смерти20.01.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Пахом Фёдоров
Мать: Агафия Яковлева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1844
Муж: Тихон Денисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1855
Дочь: Параскева Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Денисов
Рождение ребёнка
04.03.1858
Дочь: Малашенкова Дария Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Денисов
Рождение ребёнка
06.10.1860
Дочь: Пелагея Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Денисов
Смерть
20.01.1898