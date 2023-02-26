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Васса Пахомова

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

20.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пахом Фёдоров

Мать: Агафия Яковлева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1844

Муж: Тихон Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1855

Дочь: Параскева Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Денисов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1858

Дочь: Малашенкова Дария Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Денисов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1860

Дочь: Пелагея Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Денисов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
20.01.1898
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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