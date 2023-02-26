Агафия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пётр Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Фёдоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Пахомова
Отец ребёнка: Пахом Фёдоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1830
Дочь: Мария Пахомова
Отец ребёнка: Пахом Фёдоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно