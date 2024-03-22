Тихон Денисов
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1844
Жена: Васса Пахомова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1855
Дочь: Параскева Тихонова
Мать ребёнка: Васса Пахомова
Рождение ребёнка
04.03.1858
Дочь: Малашенкова Дария Тихонова
Мать ребёнка: Васса Пахомова
Рождение ребёнка
06.10.1860
Дочь: Пелагея Тихонова
Мать ребёнка: Васса Пахомова
Смерть
Неизвестно