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Тихон Денисов

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: ?

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.10.1844

Жена: Васса Пахомова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1855

Дочь: Параскева Тихонова

Мать ребёнка: Васса Пахомова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1858

Дочь: Малашенкова Дария Тихонова

Мать ребёнка: Васса Пахомова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1860

Дочь: Пелагея Тихонова

Мать ребёнка: Васса Пахомова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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