(Малашенкова) Мария Семёновна
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.01.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1897
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Малашенков Наум Иванов
Рождение ребёнка
25.10.1927
Сын: Малашенков Юрий
Отец ребёнка: Малашенков Наум Иванов
Рождение ребёнка
04.12.1932
Сын: Малашенков Владислав Наумович
Отец ребёнка: Малашенков Наум Иванов
г.Демидов Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Белоруссия, п.Вiдзы Браславского р-на Витебской обл.