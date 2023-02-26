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(Малашенкова) Мария Семёновна

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.01.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1897

Отец: Малашенков Семён Акимов

Мать: Малашенкова Дария Тихонова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Малашенков Наум Иванов

Рождение ребёнка
25.10.1927

Сын: Малашенков Юрий

Отец ребёнка: Малашенков Наум Иванов

Рождение ребёнка
04.12.1932

Сын: Малашенков Владислав Наумович

Отец ребёнка: Малашенков Наум Иванов

г.Демидов Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашенков Наум Иванов

Смерть
Неизвестно
Белоруссия, п.Вiдзы Браславского р-на Витебской обл.
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