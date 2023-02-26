Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Малашенков Наум Иванов
Мать: Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартыненко Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартыненко Николай Иванович
Смерть
2010