Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Малашенков Наум Иванов

Мать: Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартыненко Николай Иванович

Смерть
2010
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