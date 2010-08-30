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Малашенков Владислав Наумович

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Место рождения

г.Демидов Смоленской обл.

Дата рождения

04.12.1932

Дата смерти

30.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1932

Отец: Малашенков Наум Иванов

Мать: Мария Семёновна

г.Демидов Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малашенкова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малашенкова Ольга

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Командир ракетных полков; Начальник штаба Красноярской ракетной дивизии; Начальник оперативного отдела - заместитель Начальника штаба Омской ракетной армии; Начальник отдела Межконтинентальных ракет, ... Показать все
Смерть
30.08.2010
Одинцово
Похороны
Неизвестно
участок № 65 кладбища "Лайково" (Московская область, Одинцовский район)
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