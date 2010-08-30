Малашенков Владислав Наумович
Место рожденияг.Демидов Смоленской обл.
Дата рождения04.12.1932
Дата смерти30.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1932
Отец: Малашенков Наум Иванов
Мать: Мария Семёновна
г.Демидов Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малашенкова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малашенкова Ольга
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Командир ракетных полков; Начальник штаба Красноярской ракетной дивизии; Начальник оперативного отдела - заместитель Начальника штаба Омской ракетной армии; Начальник отдела Межконтинентальных ракет, ... Показать все
Смерть
30.08.2010
Одинцово
Похороны
Неизвестно
участок № 65 кладбища "Лайково" (Московская область, Одинцовский район)