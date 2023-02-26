Малашенков Илья Акимов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.07.1836
Дата смерти23.08.1836
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1836
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.08.1836
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.