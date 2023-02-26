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Малашенков Илья Акимов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.07.1836

Дата смерти

23.08.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1836

Отец: Малашенков Аким (Яким Малофеев)

Мать: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.08.1836
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
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