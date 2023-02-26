Малашенков Трифон Акимов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Акилина Трифонова
Мать ребёнка: Малашенкова ?
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Пелагея Трифонова
Мать ребёнка: Малашенкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малашенкова ?
Смерть
Неизвестно