Малашенков Трифон Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенков Трифон Акимов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Малашенков Аким (Яким Малофеев)

Мать: Малашенкова Ефросинья Власова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Акилина Трифонова

Мать ребёнка: Малашенкова ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Пелагея Трифонова

Мать ребёнка: Малашенкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малашенкова ?

Смерть
Неизвестно
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