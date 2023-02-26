Малашенкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Акилина Трифонова
Отец ребёнка: Малашенков Трифон Акимов
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Пелагея Трифонова
Отец ребёнка: Малашенков Трифон Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно