Василий (Фёдоров)
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.02.1794
Жена: Агафия Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.05.1795
Дочь: Пелагия Васильева
Мать ребёнка: Агафия Игнатова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно