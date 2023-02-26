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Василий (Фёдоров)

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Амелчинин Федос Афанасьев

Мать: Амелчинина Федора Андреева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.02.1794

Жена: Агафия Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.05.1795

Дочь: Пелагия Васильева

Мать ребёнка: Агафия Игнатова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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