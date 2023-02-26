Агафия Игнатова
Место рожденияд.Климяты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Климяты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.02.1794
Муж: Василий (Фёдоров)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.05.1795
Дочь: Пелагия Васильева
Отец ребёнка: Василий (Фёдоров)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно