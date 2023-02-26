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Феодосия Федосова

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1780

Дата смерти

12.06.1846

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763

Сын: Косьма Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Васильев

д.Тимошаты
Рождение
1780

Отец: Амелчинин Федос Афанасьев

Мать: Амелчинина Федора Андреева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Филипп ст

Отец ребёнка: Терентий Васильев

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
16.10.1797

Муж: Терентий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1800

Дочь: Параскева Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Васильев

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
14.11.1801

Сын: Филипп Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Васильев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Афанасий Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Васильев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Иов Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Васильев

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
24.03.1807

Сын: Захарий Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Васильев

д.Тимошаты
Смерть
12.06.1846
д.Тимошаты
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