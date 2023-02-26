Феодосия Федосова
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1780
Дата смерти12.06.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Косьма Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Васильев
д.Тимошаты
Рождение
1780
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787
Сын: Филипп ст
Отец ребёнка: Терентий Васильев
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
16.10.1797
Муж: Терентий Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1800
Дочь: Параскева Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Васильев
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
14.11.1801
Сын: Филипп Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Васильев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Афанасий Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Васильев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806
Сын: Иов Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Васильев
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
24.03.1807
Сын: Захарий Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Васильев
д.Тимошаты
Смерть
12.06.1846
д.Тимошаты