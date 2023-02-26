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Терентий Васильев

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1779

Дата смерти

16.11.1839

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763

Сын: Косьма Терентиев

Мать ребёнка: Феодосия Федосова

д.Тимошаты
Рождение
1779

Отец: Василий Прокофиев

Мать: не указана

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1787

Сын: Филипп ст

Мать ребёнка: Феодосия Федосова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
16.10.1797

Жена: Феодосия Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1800

Дочь: Параскева Терентиева

Мать ребёнка: Феодосия Федосова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
14.11.1801

Сын: Филипп Терентиев

Мать ребёнка: Феодосия Федосова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Афанасий Терентиев

Мать ребёнка: Феодосия Федосова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Иов Терентиев

Мать ребёнка: Феодосия Федосова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
24.03.1807

Сын: Захарий Терентиев

Мать ребёнка: Феодосия Федосова

д.Тимошаты
Смерть
16.11.1839
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
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