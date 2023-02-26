Терентий Васильев
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1779
Дата смерти16.11.1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Косьма Терентиев
Мать ребёнка: Феодосия Федосова
д.Тимошаты
Рождение
1779
Отец: Василий Прокофиев
Мать: не указана
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1787
Сын: Филипп ст
Мать ребёнка: Феодосия Федосова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
16.10.1797
Жена: Феодосия Федосова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1800
Дочь: Параскева Терентиева
Мать ребёнка: Феодосия Федосова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
14.11.1801
Сын: Филипп Терентиев
Мать ребёнка: Феодосия Федосова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Афанасий Терентиев
Мать ребёнка: Феодосия Федосова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1806
Сын: Иов Терентиев
Мать ребёнка: Феодосия Федосова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
24.03.1807
Сын: Захарий Терентиев
Мать ребёнка: Феодосия Федосова
д.Тимошаты
Смерть
16.11.1839
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )