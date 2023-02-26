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Афанасий Терентиев

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

11.09.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Терентий Васильев

Мать: Феодосия Федосова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1823

Сын: Георгий Афанасиев

Мать ребёнка: Фотиния (Стефанова)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
15.08.1825

Сын: Терехов Максим Афанасиев

Мать ребёнка: Фотиния (Стефанова)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Афанасиева

Мать ребёнка: Фотиния (Стефанова)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1835

Дочь: Мавра Афанасиева

Мать ребёнка: Фотиния (Стефанова)

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1836

Сын: Терехов Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: Фотиния (Стефанова)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1843

Дочь: Ирина Афанасиева

Мать ребёнка: Дария Арсениева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1844

Дочь: Марина (Мария) Афанасиева

Мать ребёнка: Дария Арсениева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1845

Дочь: Екатерина Афанасиева

Мать ребёнка: Дария Арсениева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1848

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Дария Арсениева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1850

Сын: Терехов Даниил Афанасиев

Мать ребёнка: Дария Арсениева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1853

Сын: Терехов Пимен (Епимах) Афанасиев

Мать ребёнка: Дария Арсениева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1855

Дочь: Анна Афанасиева

Мать ребёнка: Дария Арсениева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Арсениева

Смерть
11.09.1856
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )