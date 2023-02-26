Афанасий Терентиев
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1805
Дата смерти11.09.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Терентий Васильев
Мать: Феодосия Федосова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1823
Сын: Георгий Афанасиев
Мать ребёнка: Фотиния (Стефанова)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
15.08.1825
Мать ребёнка: Фотиния (Стефанова)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Афанасиева
Мать ребёнка: Фотиния (Стефанова)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1835
Дочь: Мавра Афанасиева
Мать ребёнка: Фотиния (Стефанова)
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1836
Мать ребёнка: Фотиния (Стефанова)
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1843
Дочь: Ирина Афанасиева
Мать ребёнка: Дария Арсениева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1844
Дочь: Марина (Мария) Афанасиева
Мать ребёнка: Дария Арсениева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1845
Дочь: Екатерина Афанасиева
Мать ребёнка: Дария Арсениева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1848
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Дария Арсениева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1850
Мать ребёнка: Дария Арсениева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1853
Сын: Терехов Пимен (Епимах) Афанасиев
Мать ребёнка: Дария Арсениева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1855
Дочь: Анна Афанасиева
Мать ребёнка: Дария Арсениева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Арсениева
Смерть
11.09.1856
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )