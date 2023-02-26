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Дария Арсениева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1843

Дочь: Ирина Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1844

Дочь: Марина (Мария) Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1845

Дочь: Екатерина Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1848

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1850

Сын: Терехов Даниил Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1853

Сын: Терехов Пимен (Епимах) Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1855

Дочь: Анна Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Терентиев

Смерть
Неизвестно
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