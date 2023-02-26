Дария Арсениева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1843
Дочь: Ирина Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1844
Дочь: Марина (Мария) Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1845
Дочь: Екатерина Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1848
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1850
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1853
Сын: Терехов Пимен (Епимах) Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1855
Дочь: Анна Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Терентиев
Смерть
Неизвестно