Фотиния (Стефанова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1823
Сын: Георгий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
15.08.1825
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1835
Дочь: Мавра Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1836
Отец ребёнка: Афанасий Терентиев
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно