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Фотиния (Стефанова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: Стефан

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.11.1823

Сын: Георгий Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
15.08.1825

Сын: Терехов Максим Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1835

Дочь: Мавра Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1836

Сын: Терехов Андрей Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Терентиев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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