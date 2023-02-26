Василий Павлов
Место рождениясельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.12.1844
Дата смерти04.05.1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1844
Отец: Павел Терентьев
Мать: Пелагея Яковлева
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.05.1848
сельцо Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной