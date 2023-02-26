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Василий Павлов

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Место рождения

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.12.1844

Дата смерти

04.05.1848

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1844

Отец: Павел Терентьев

Мать: Пелагея Яковлева

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.05.1848
сельцо Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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