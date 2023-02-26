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Дмитрий Павлов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.10.1846

Дата смерти

30.03.1895

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1846

Отец: Павел Терентьев

Мать: Пелагея Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1858
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Артёмова

Смерть
30.03.1895
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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