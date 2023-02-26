Дмитрий Павлов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.10.1846
Дата смерти30.03.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1846
Отец: Павел Терентьев
Мать: Пелагея Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1858
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Артёмова
Смерть
30.03.1895
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище